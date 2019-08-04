Зинченко помог "Манчестер Сити" выиграть первый трофей в сезоне

"Манчестер Сити" в конце основного времени едва удержал ничью

Первый трофей сезона в Англии уезжает в Манчестер.

В Англиии состоялся матч на Суперкубок. Встречались "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Основное время игры закончилось вничью – 1:1. В серии пенальти победу одержала команда Хосепа Гвардиолы – 5:4.Об этом пишет "Трибуна".

Александр Зинченко начал матч против "Ливерпуля" с первых минут. Украинец. который в межсезонье получил 11-й номер, обосновался на привычной позиции левого защитника, где ему пришлось бодаться с великолепным Мохаммедом Салахом. Египтянин несколько раз накручивал украинца и был предельно опасным.

После ничьей в основное время команды сразу же принялись пробивать послематчевые пенальти. Единственный промах на 10 ударов совершил Джорджиньо Вейналдум. Зинченко в своей команде пробивал четвертым – забил, хоть Алиссон и коснулся мяча.

Голы:

0:1 – 12 Стерлинг, 1:1 – 77 Матип.

Ливерпуль – Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матип, 67), Фабиньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Вейналдум, Фирмино (Шакири, 79), Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 79).

Манчестер Сити – Браво, Отаменди, Уокер, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Сильва (Гюндоган, 61), Стерлинг, де Брюйне (Фоден, 89), Сане (Габриэл Жезус, 13), Родри Эрнандес.

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В прошлом году "Манчестер Сити" праздновал успех и в чемпионате Англии и в Кубке страны.