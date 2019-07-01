Зинченко получил престижный игровой номер в "Манчестер Сити"

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко получит новый номер в сезоне 2019/2020.
В официальном интернет-магазине "горожан" уже продается футболка украинца с цифрой 11 на спине.
Ранее этот номер носили игроки Дариус Вассел, Адам Джонсон, Александр Коларов и бывший хавбек "Шахтера" бразилец Элано. В сезоне 2018/19 "одиннадцатый номер" оставался свободным, потому Зинченко решил забрать его себе.
Напомним, предыдущим номером Александра в составе чемпиона Англии был 35.
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В прошлом сезоне Александр Зинченко провел за "Манчестер Сити" 14 матчей в АПЛ, в которых отличился 3 ассистами.
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