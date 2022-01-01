Зинченко подхватил коронавирус

Зиненко как раз набрал форму в чемпионате. ото: Reuters

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не играет с "Арсеналом", так как сдал положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Эндрю Тодос.

Зинченко вышел в старте в 6 из 8 матчей "Манчестер Сити" в декабре.

На матч с "Арсеналом он в заявку не попал.

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Зинченко отдал 2 голевые в 12 матчах этого сезона. Он помог сборной Украины пробиться в стыковые матчи Кубка мира, когда забил гол сборной Боснии и Герцеговины на выезде.