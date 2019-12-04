Зинченко нужно уходить из команды

Александру Зинченко - 23 года. Перешёл в "МС" в 2016 с российской "Уфы"

В понедельник Александр Зинченко получил две хорошие новости. Первая - он вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити", пройдя реабилитационный период после октябрьской операции. Вторая – Александра признали лучшим легионером Украины.

Зинченко – это пример работы над собой и адекватного отношения к критике. Два года тому назад он не мог проявить себя в нидерландском ПСВ и неизвестно почему выходил на поле в составе сборной Украины. Сейчас – лучший футболист с украинским паспортом, лидер национальной команды, человек, который лучше всего среди партнеров понимает игру, потому незаменим для Андрея Шевченко, чемпион Англии в статусе основного игрока "Манчестер Сити".

"Потянет" любой клуб из топа-чемпионата, за исключением барселон, баварий, и ювентусов

Но в настоящий момент его ситуация противоречива. Хорошо, что травма – позади, дай Бог, чтобы без новых. Это базис, который позволит Александру опять бороться за место в основном составе "МС". Очевидно, на позиции левого защитника, где он более-менее показал себя в чемпионском сезоне. Однако понятно: команда, которая готовится взять Лигу чемпионов, не может рассчитывать на Зинченко как на левого защитника. Успех украинца в "МС" – временный. И не потому, что уроженец Житомирщины не имеет таланта. Напротив – весьма возможно, что его потенциал второй после Андрея Шевченко за времена независимости. Но этого таланта все равно недостаточно, чтобы продолжительное время держать уровень, который требует "Манчестер Сити" с Кевином Де Брейне и Давидом Силвой.

Поэтому зимой ему нужно идти в аренду. После науки Гвардиолы сомнений нет: Александр "потянет" любой клуб из топа-чемпионата, за исключением барселон, баварий, и ювентусов.

Не исключено, что в следующем сезоне Шевченко с ним захочет работать уже на новом месте работы.

Но это будет после Евро-2020. А на этом турнире Украине нужен лидер с надлежащим объемом игровой практики, а не запасной игрок даже "Манчестер Сити".

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Контракт Александра Зинченко с "Манчестер Сити" рассчитан до июля 2024 года.