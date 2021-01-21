Зидан не разговаривает с игроками "Реала" - СМИ

Зинедин Зидан может потерять работу. Фото: REUTERS

Мадридский "Реал" имеет проблемы внутри команды.

У главного тренера команды Зинедина Зидана непростые отношения с некоторыми игроками команды, сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.

"Есть целый комплекс проблем, который выдает симптомы того, что время Зидана подошло к концу. Его мысли не доходят до игроков.

Некоторые из тех, кто играл с "Алькояно" рассказали мне, что Зидан два или три месяца не разговаривал с ними. Он игнорировал их", - сказал журналист.

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"Реал" вылетел из Кубка Испании на стадии 1/16 финала. В Ла Лиге "сливочные" занимают 2-е место.