Зидан не разговаривает с игроками "Реала" - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 585
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1251
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 621
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 324
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2322
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 549
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2259
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 648
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 495
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 765
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
Эксперт оценил игру Лунина в дебютном матче за "Реал"
Эксперт оценил игру Лунина в дебютном матче за "Реал"
"Манчестер Юнайтед" вернулся на первое место в чемпионате Англии
"Манчестер Юнайтед" вернулся на первое место в чемпионате Англии
"Ювентус" выиграл Суперкубок Италии
"Ювентус" выиграл Суперкубок Италии
Лунин провалил дебют за "Реал"
Лунин провалил дебют за "Реал"
Вратарь забил ударом из 80 метров
Вратарь забил ударом из 80 метров
Интервью
1/5
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 324
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 162
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 621
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2259
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3861
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 225
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
четверг, 21 января 2021 13:24

Зидан не разговаривает с игроками "Реала" - СМИ

  Комментировать
Зидан не разговаривает с игроками &quot;Реала&quot; - СМИ
Зинедин Зидан может потерять работу. Фото: REUTERS

Мадридский "Реал" имеет проблемы внутри команды.

У главного тренера команды Зинедина Зидана непростые отношения с некоторыми игроками команды, сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.

"Есть целый комплекс проблем, который выдает симптомы того, что время Зидана подошло к концу. Его мысли не доходят до игроков.

Некоторые из тех, кто играл с "Алькояно" рассказали мне, что Зидан два или три месяца не разговаривал с ними. Он игнорировал их", - сказал журналист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лунин провалил дебют за "Реал"

"Реал" вылетел из Кубка Испании на стадии 1/16 финала. В Ла Лиге "сливочные" занимают 2-е место.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зидан не разговаривает с игроками "Реала" - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Атомную лодку оборудовали системой разлива Coca-Cola

Французы изобрели устройство, которым казнили людей 185 лет

Украинцы вышли на трассы, чтобы отметить соборность

Мужчина сжег себя возле могилы Тараса Шевченко

Стартовала автомобильная гонка

Умер архитектор переворота

5 человек погибли во время взрыва в доме

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 36264
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 23193
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 11196
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
5
 Просмотров: 8595
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
 Просмотров: 8109
Спорт
Бывший капитан сборной Украины перешел в российский клуб
Бывший капитан сборной Украины перешел в российский клуб
"Шахтер" нацелился на 2 бразильские таланта
"Шахтер" нацелился на 2 бразильские таланта Просмотров: 126
Выбрали лучшего футбольного арбитра Украины 2020 года
Выбрали лучшего футбольного арбитра Украины 2020 года Просмотров: 117
"Шахтер" не захотел продавать своего таланта в Италию за €35-40 млн
"Шахтер" не захотел продавать своего таланта в Италию за €35-40 млн Просмотров: 144
Эксперт оценил игру Лунина в дебютном матче за "Реал"
Эксперт оценил игру Лунина в дебютном матче за "Реал"
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
8
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
2
Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении
Голосов: 1041
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть