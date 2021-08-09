Жерсон Родригес попал в скандал во время матча "Заря" - "Динамо"

Полузащитник "Динамо" 26-летний Жерсон Родригес попал в очередной скандал.
В матче против "Зари" форвард сборной Люксембурга вышел на поле с первых минут, но в середине второго тайма был вынужден уступить место Карлосу Де Пены.
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После своей замены Жерсон взорвался эмоциями. Люксембуржец не пожал руку тренерам и ударом ногой разбросал бутылки с водой, которые стояли рядом скамейки запасных.
"Динамо" смогло победить "Зарю" - 2:1. Команда Мирчи Луческу набрала шесть очков после двух матчей чемпионата.
11 августа "Динамо" сыграет пропущенный матч против "Миная". Начало игры в 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.
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