Жерсон Родригес попал в скандал во время матча "Заря" - "Динамо"

Жерсон Родригес в новом сезоне стал важным игроком "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник "Динамо" 26-летний Жерсон Родригес попал в очередной скандал.

В матче против "Зари" форвард сборной Люксембурга вышел на поле с первых минут, но в середине второго тайма был вынужден уступить место Карлосу Де Пены.

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После своей замены Жерсон взорвался эмоциями. Люксембуржец не пожал руку тренерам и ударом ногой разбросал бутылки с водой, которые стояли рядом скамейки запасных.

"Динамо" смогло победить "Зарю" - 2:1. Команда Мирчи Луческу набрала шесть очков после двух матчей чемпионата. 11 августа "Динамо" сыграет пропущенный матч против "Миная". Начало игры в 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.