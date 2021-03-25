Жена Лунина хотела, чтобы Украина проиграла Франции - 8:0

Жена вратаря мадридского "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина Анастасия прогнозировала разгромное поражение сборной Украины в матче против Франции.

Девушка сделала унизительный прогноз в комментариях на Instagram-странице "Брутального футболу": Франция - Украина - 8:0.

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Затем Анастасия удалила прогноз на игру в Париже. Наверное, вторая половина вратаря "Реала" считала, что подопечные Дидье Дешам превзойдут счет товарищеского матча против Украины осенью 2020 года, когда на "Стад де Франц" хозяева уничтожили украинцев - 7:1.

Андрей Лунин не попал в заявку сборной Украины на матч против Франции. Ворота национальной команды защищал Георгий Бущана, а вратари "Шахтера" Андрей Пятов и Анатолий Трубин были в запасе. В 1-м туре отбора к Кубку мира Франции и Украины разошлись миром - 1:1. 28 марта подопечные Андрея Шевченко сыграют дома против Финляндии. Начало матча в 21:45.