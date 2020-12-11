Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья

Жена Евгения Коноплянки похвасталась фото без нижнего белья.

Обнаженное тело прикрывал только стильный желтый пиджак.

"Когда ты любишь то, что на тебе надето, одежда оживает", - подписала фото жена футболиста в своем Instagram.

Виктория Коноплянка мастер спорта по бадминтону. Познакомилась пара еще на заре карьеры Евгения 2008 года в интернете. Почти 6 лет жили в гражданском браке, после чего сыграли свадьбу 2014-го. 26 августа 2015 года родилась дочь Злата, 4 мая 2017-го - сын Дамир.

Автор: Іnstagram.com/vikakonoplyanka

Автор: Іnstagram.com/vikakonoplyanka

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Евгений Коноплянка выступал за "Днепр", "Севилью", "Шальке". С лета 2019 игрок защищает цвета "Днепра". Почти всю первую половину сезона футболист пропустил из-за травмы.