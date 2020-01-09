Жена Коноплянки показала шикарное тело

Жена футболиста сборной Украины по футболу и донецкого "Шахтера" Евгения Коноплянки Виктория Шиманская свой отпуск проводит на Мальдивах.

В своем Instagram жена игрока "Шахтера" похвасталась снимками из белоснежных пляжей Индийского океана.

В кадре украинка демонстрирует свое идеально тело, доказывая, что прекрасно восстановилась после родов двоих детей, сообщает "Обозреватель".

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

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Евгений Коноплянка под завершение трансферного окна перешел из "Шальке" в "Шахтер". До этого выступал за "Днепр" и "Севилью". Провел 85 матчей за сборную Украины, в которых забил 21 мяч.