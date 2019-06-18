Жена Ярмоленко поразила соблазнительным фото в сексуальном купальнике

Жена форварда "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна продолжает очаровывать своих подписчиков в Instagram красивыми фотографиями.

Инна Ярмоленко опубликовала сексуальное фото из солнечных островов, где, очевидно, отдыхает вместе с мужем.

Автор: Инстаграм" Инна Ярмоленко отдыхает на островах

Отметим, что эффектная брюнетка далеко не впервые щеголяет идеальной фигурой. Зимой, когда Андрей восстанавливался от травмы, его вторая половинка делилась соблазнительными фотографиями из пляжей ОАЭ.

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Андрей Ярмоленко прошлым летом сменил немецкую "Боруссию" на английский "Вест Хэм", но в АПЛ сыграл очень мало из-за травмы.