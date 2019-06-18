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вторник, 18 июня 2019 14:00

Жена Ярмоленко поразила соблазнительным фото в сексуальном купальнике

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Жена форварда "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна продолжает очаровывать своих подписчиков в Instagram красивыми фотографиями.

Инна Ярмоленко опубликовала сексуальное фото из солнечных островов, где, очевидно, отдыхает вместе с мужем.

Автор: Инстаграм"
  Инна Ярмоленко отдыхает на островах
Инна Ярмоленко отдыхает на островах

Отметим, что эффектная брюнетка далеко не впервые щеголяет идеальной фигурой. Зимой, когда Андрей восстанавливался от травмы, его вторая половинка делилась соблазнительными фотографиями из пляжей ОАЭ.

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Андрей Ярмоленко прошлым летом сменил немецкую "Боруссию" на английский "Вест Хэм", но в АПЛ сыграл очень мало из-за травмы.

https://football24.ua
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Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

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