Збірна України зіграє проти Росії в 1/8 чемпіонату Європы

Сборная Украины второй раз принимает участие в Евро по волейболу. Фото: Еurovolley.cev.eu

Сборная Украины по волейболу померится силами с командой России.

Команды сыграют в рамках 1/8 чемпионата Европы.

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По итогам группового турнира команда Угиса Крастиньша заняла третье место в группе. Соперником украинцев стала вторая команда из группы С. На эту позицию претендовали финны, турки и русские. Но после поражения Турции от Финляндии именно Россия стала второй командой и сыграет против украинского народа.

Матч между сборными Украины и России состоится в субботу, 11 сентября в польском городе Гданьск.

На групповом раунде Украины победила Бельгию, Португалию и Грецию, но проиграла Польше и Сербии.