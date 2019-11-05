Затосковал. Домагой Вида занимается разведением запрещенных в Турции животных

Домагой Вида четыре года отыграл за киевское "Динамо"

Бывший защитник Динамо Домагой Вида, выступающий за турецкий Бешикташ, открыл собственную ферму по разведению черных свиней.

Эту идею хорвату друзья предлагали еще шесть лет назад, когда он выступал в киевской команде. Год назад они зарегистрировали компанию Sin ravnice d.o.o., директором которой стал один из друзей игрока. Об этом сообщает "Спортарена".

Ранее 30-летний футболист уже стал одним из владельцев фирмы, которая занимается переработкой и консервированием фруктов и овощей.

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Сейчас Вида выступает за Бешикташ, где зарабатывает порядка 2,5 миллионов евро в год. Свинина является запрещенным продуктом для большинства турков, которые исповедуют ислам.