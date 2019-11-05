Затосковал. Домагой Вида занимается разведением запрещенных в Турции животных

Бывший защитник Динамо Домагой Вида, выступающий за турецкий Бешикташ, открыл собственную ферму по разведению черных свиней.
Эту идею хорвату друзья предлагали еще шесть лет назад, когда он выступал в киевской команде. Год назад они зарегистрировали компанию Sin ravnice d.o.o., директором которой стал один из друзей игрока. Об этом сообщает "Спортарена".
Ранее 30-летний футболист уже стал одним из владельцев фирмы, которая занимается переработкой и консервированием фруктов и овощей.
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Сейчас Вида выступает за Бешикташ, где зарабатывает порядка 2,5 миллионов евро в год. Свинина является запрещенным продуктом для большинства турков, которые исповедуют ислам.
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