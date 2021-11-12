"Зашли в тупик" - Свитолина рассказала, почему отказалась от тренера

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, почему прекратила сотрудничество со своим тренером Эндрю Бэтлсом.

Украинка работала со своим наставником последние пять лет, но поняла, что ей необходимы новые вызовы.

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"В теннисе с тренерами есть срок годности. Очень много проходит работы с тренером и ты ездишь с ним постоянно. Ты видишь его практически 24 часа и должен проводить с ним максимально много времени, чтобы быть в идеальной форме для выступлений. Иногда бывает исчерпан опыт и тренера и игрока.

Как только мы сели обсуждать планы на следующий сезон - мы знали, что зашли в тупик и нужно что-то менять", - сказала теннисистка в комментарии "Люкс ФМ".



За пять лет с британцем Свитолина завоевала 11 титулов и выиграла "бронзу" Олимпиады-2020. Свитолина выиграла Итоговый турнир в 2018 году и вышла в полуфиналы Уимблдона и US Open. До сих пор это не удавалось ни одной теннисистке с украинским паспортом.