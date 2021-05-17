Защитник "Вулверхэмптона" получил украинский пасппорт

Килмен играл за футзальную сборную Англии. Фото: Reuters

Защитник "Вулверхэпмтона" Макс Килмен сообщил, что получил украинский паспорт. Он поделился радостной новостью с журналистами.

"Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, была очень рада и моя мама. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся семья была рада, что он у меня есть", – сказал Килмен.

Мама Макса Килмена родом из Украины. Он неоднократно бывал в Киеве.

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Макс Килмен претендовал на место в сборной Украины накануне Евро-2021. Однако оказалось, что он был заигран за футзальную сборную Англии. Правила ФИФА запрещают менять сборные.