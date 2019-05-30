Защитник "Валенсии" сделал подкат собственном тренеру

Защитник "Валенсии" Габриэл Паулиста сделал подкат под тренера Марселино после триумфа в Кубке Испании
Центрбэк "летучих мышей" оригинально отпраздновал победу в финале Кубка Испании над "Барселоной".
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28-летний бразилец сделал подкат под тренера Марселино, когда тот произносил речь перед болельщиками на стадионе в Севилье. "Арбитр, VAR! Эй, Габриэлю, не разрушай тренера", - отреагировал твиттер "Валенсии".
Габриэл, ранее играл за "Арсенал", также знаком с Марселино по работе в "Вильярреале".
🖐🏼 ÁRBITRO EL VARRRRRRR— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 25 травня 2019 р.
Oye @gpaulista5, no nos lesiones al míster 😜#LaCopadelCentenari 🏆💯 #VCFCampeón pic.twitter.com/Q0OhdxyxCM
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Напомним, что "Валенсия" сенсационно победила "Барселону" в финале Кубка Испании 2: 1.
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