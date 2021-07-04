Защитник "Шахтера" переходит в "Копенгаген"

Давит Хочолава не имел стабильного места в основе. Фото: "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Давит Хочолава, скорее всего, продолжит карьеру в клубе из столицы Дании – "Копенгагене". Об этом сообщил журналист Лаша Кокиашвили.

По информации источника, стороны близки к подписанию контракта. "Копенгаген", который завершил сезон с бронзой, интересовался Хочолавой в прошлом году, но тогда сторонам не удалось договориться о трансфере.

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28-летний защитник выступает за "Шахтер" с 2017 года. В составе донецкой команды он провел 83 матча, отличившись 3 голами. В прошлом году "Шахтер" занял второе место в чемпионате Украины.