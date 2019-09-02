Защитник "Динамо" выбыл на месяц из-за травмы

Денис Попов пропустит из-за травмы месяц

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов пропустит около месяца из-за травмы.

20-летний украинец получил мышечную травму на тренировке, повредив переднюю поверхность бедра.

На данный момент футболист проходит реабилитацию, поэтому не тренируется с командой. Восстановление игрока ожидается в конце сентября-начале октября.

Летом Денис вместе с партнерами по сборной Украины Ю-20 выиграл чемпионат мира в Польше. Должен был получить свой шанс в первой команде "Динамо.

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В лазарете киевлян находится Миккель Дуелунд. Датский полузащитник пропустит еще несколько недель.