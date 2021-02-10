Защитник "Баварии" срочно вылетел в Германию. Его девушку нашли мертвой

Кася обвиняла Боатенга в регулярных изменах. Фото Рейтер

Защитник "Баварии" Жером Боатенг покинул расположение немецкой команды и не сыграет в финальном матче клубного чемпионата мира с "УАНЛ Тигрес", сообщает пресс-служба мюнхенцев на странице в "Твиттере". Отъезд Боатенга связан с личными причинами.

Как сообщает Bild, вчера, 9 февраля, Касия Ленхардт, бывшая девушка защитника "Баварии", была найдена мёртвой в своей квартире в Берлине. В полиции сообщили, что смерть модели не была насильственной.

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4 февраля Боатенг объявил расставании с Ленхардт после того, как девушка разбила его машину. Напоследок немецкий футболист обвинил бывшую пассию в шантаже и назвал её причиной ссор со своей семьёй. Касия Ленхардт в ответ обвинила 32-летнего немецкого футболиста во лжи и регулярных изменах.