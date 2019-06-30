"Законы принимают, в кино невозможно сходить, книжку не купишь – россиянин из Одессы жалуется на засилье украинского

Павлов не понимает украинского

Российский футболист одесского "Черноморца" Василий Павлов считает, что в Украине слишком много украинского языка.

Об этом пишет vgolos.com.ua.

"О законах (относительно обеспечения функционирования украинского языка как государственного), то не знаю, зачем их принимают. Есть трудности с тем, чтобы купить книгу на русском. В кино невозможно пойти, телевидение тоже украинское. Смотришь, допустим, какую-нибудь спортивную передачу: что-то понимаешь, что что-то - нет. Следил, кстати, за дебатами Зеленского с Порошенко. Какие фразы выхватывал ", - сказал Павлов.

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В прошлом сезоне Павлов сыграл за "Черноморец" 15 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами