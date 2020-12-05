Забарным заинтересовалась "Бенфика"

Защитник "Динамо" Илья Забарный находится под пристальным наблюдением скаутов португальской "Бенфики".
18-летний талант понравился "Бенфике" своей уверенной игрой в Лиге чемпионов и в матчах сборной Украины. Сообщает Футбол газета.
Пока португальцы оценивают трансфер Забарного на уровне 4-4,5 млн евро.
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Илья Забарный дебютировал в "Динамо" в августе. С тех пор сыграл в чемпионате 9 матчей. Играл во всех матчах еврокубков и сборной Украины.
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