Забарным заинтересовалась "Бенфика"

"Трансфермаркет" оценивает Илью Забарного в 1 миллион евро. Фото "Динамо"

Защитник "Динамо" Илья Забарный находится под пристальным наблюдением скаутов португальской "Бенфики".

18-летний талант понравился "Бенфике" своей уверенной игрой в Лиге чемпионов и в матчах сборной Украины. Сообщает Футбол газета.

Пока португальцы оценивают трансфер Забарного на уровне 4-4,5 млн евро.

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Илья Забарный дебютировал в "Динамо" в августе. С тех пор сыграл в чемпионате 9 матчей. Играл во всех матчах еврокубков и сборной Украины.