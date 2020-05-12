За полгода до смерти Лобановский сказал жене: "Если останусь без футбола - умру"

13 мая 2002 года в больнице Запорожья умер главный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский. Валерию Васильевичу было 63 года. Причиной смерти стал масштабный геморрагический инсульт - кровоизлияние в мозг.



В том году киевляне боролись за золото и им крайне была необходима победа. После первого тайма была ничья - 1:1. Во втором динамовцы забили дважды и повели - 3:1. Именно в эти минуты Лобановский почувствовал себя плохо. Первым состояние тренера заметил его помощник Анатолий Демьяненко.

- Лобановский откинулся на спинку кресла и закатил глаза. На обращение не реагировал. Я позвал врача Малюта. Врач достал язык и Васильевич глубоко вдохнул.

Во время последнего матча

К больному тренеру вызвали скорую. Он был в сознании, но категорически отказывался ложиться на носилки. В машину зашел сам. В больнице ему измерили давление - было 230 на 180. Поставили диагноз гипертонический криз. Тренеру дали успокоительное и он заснул. Еще полтора суток Лобановский был в сознании и даже порывался лететь в Киев. Затем произошел геморрагический инсульт и 13 мая Валерия Васильевича не стало.

Лобановский в молодости имел крепкое здоровье. Футболисты легендарного "Динамо-75" говорили, что он выполнял с ними всю беговую работу.

Однако украинского тренера критиковали остро в Советском Союзе. Особенно старались московские издания. Лобановский тяжело пережил отставку с поста тренера сборной в 1983 году с формулировкой "никогда больше не привлекать в сборную". Причиной стала единственная игра, проигранная сборной СССР сборной Португалии после судейской ошибки и пенальти - 0:1.

Специалист вернулся в "Динамо", но более года команда не могла найти игру. Тренера хотели увольнять, но передумали в последний момент.

Лобановский тяжело пережил отставку с поста тренера сборной в 1983 году с формулировкой "никогда больше не привлекать в сборную"

Первые серьезные проблемы со здоровьем у Валерия Васильевича начались в марте 1988 года. "Динамо" дома принимало "Спартак". Киевляне имели просто невероятное преимущество, создали около 10 голевых моментов, но забили лишь раз. Отличился Протасов. В начале второго тайма ситуация повторилась. Однако спартаковцы держались. чудеса в воротах творил голкипер Ринат Дасаев.

А на 65 минуте ошибся вратарь киевлян Александр Жидков. Вместо того, чтобы отразить, он начал ловить мяч и выпустил его из рук. Виктор Пасулько сравнял счет. "Спартак" почувствовал облегчение, перехватил инициативу и за 5 минут до конца игры Сергей Родионов забил победный мяч - 1:2.

49-летнего Лобановского госпитализировали с гриппом и аритмией прямо со стадиона. Он даже не поехал на турнир в Западный Берлин, где сборная СССР заняла второе место, триумфально одолев Аргентину с Марадоной во главе - 4:2.

Впоследствии Лобановский не вернулся из поездки в Италию, где киевляне играли с "Фиорентиной" в Кубке УЕФА. Причина - аритмия. Семье сказал, что задержится в делах. В 1989 году тренер "Динамо" баллотировался в Верховный Совет СССР, но был лишь третьим.

После неудачи на Кубке мира-1990 Лобановский поехал работать на Ближний Восток. Оттуда вернулся с лишним весом. Физические нагрузки, к которым он привык, запретили врачи. Однако на тренерской скамейке внешне выглядел спокойным, перестал раскачиваться, как это делал в молодости.

49-летнего Лобановского госпитализировали с гриппом и аритмией прямо со стадиона

В 2001 году у Лобановского закончился контракт с "Динамо". Жена и дочь категорически запрещали его продлевать.

- Если останусь без футбола - умру, - сказал мэтр.

- Болезни и смерть бывают заложены в нас генетически, - говорил реаниматолог Валерий Гудзенко. - Лобановский имел достаточно проблем со здоровьем и путешествие на Ближний Восток здесь была ни к чему. Тренера лечили с принятым тогда протоколом. Однако смертность от такого инсульта превышает 50%. Что, собственно, и произошло.

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Мать Валерия Лобановского прожила 83 года, 1907-1990.