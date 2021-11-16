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вторник, 16 ноября 2021 20:16

Вырвали победу – Украина обыграла Сербию

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Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Дмитрий Крыськив проводит второй сезон за "Металлист-1925". Фото: Металлист-1925 "

В шестом туре квалификации в молодежный Евро сборная Украины победила Сербию -2:1.

Что нужно знать об игре во Львове?

Потеря Украины. Один из лидеров молодежной сборной Александр Назаренко пропустил матч из-за повреждения.

Успешный первый тайм. Хозяева полностью обыграли сербов в первом тайме. У команды Ротаня были все шансы закрывать вопрос победителя игры.

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Очередной гол Крыскива. Полузащитник "Металлиста-1925" забил свой третий гол за молодежную сборную Украины в этом отборе.

Активный Мудрик. Талант "Шахтера" много обострял, брал инициативу на себя. Сделал асист. Когда у Мудрика было пространство, то остановить его было сложно.

Не реализован пенальти. Игрок "Шахтера" Артем Бондаренко не смог переиграть вратаря с отметки в конце первого тайма.

Спайный второй тайм. После перерыва команды играли осторожнее. Украина действовала, исходя из счета, пытались поймать соперника на контратаке.

Украина должна была снимать вопрос победителя матча в первом тайме

Сербам помог рикошет. Через 12 мин. к завершению игры гости сравняли счет в матче. Стефану Митровичу помог забить рикошет.

Быстрый ответ. Украинцам нужно было только три минуты, чтобы снова выйти вперед. Бондаренко организовал гол для Судакова.

Сербы не поразили. Гости играли после смены тренера. Команда была разобрана. Не хватало командных действий.

Закономерная победа Украины. Команда Ротаня просто была сильнее соперника. У украинцев были все шансы решить судьбу матча в первом тайме. Были наказаны за пассивность после перерыва. Но смогли проявить волевые качества и одержать победу.

Украина и Франция имеют по 13 очков. Но французы имеют на одну игру меньше. Сербия опустилась на пятое место.
В финальной части молодежного Евро-2023 выступят 16 команд - Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора - 9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плейоф, в котором будут играть 8 владельцев. вторых мест.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
16
ноября

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