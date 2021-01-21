Выбрали лучшего футбольного арбитра Украины 2020 года

Екатерина Монзуль работала на финальном матче Кубка Украины-2020. Фото: УАФ

Украинский арбитр 39-летняя Екатерина Монзуль стала лучшим футбольным судьей в 2020 году.

20 января в Доме футбола состоялась церемония награждения лучших арбитров УПЛ и ПФЛ по итогам 2020 года, сообщает сайт УАФ.

Лучшим арбитром УПЛ стала Монзуль из Харькова. В первой лиге победу тоже получила женщина - Анастасия Романюк из Ивано-Франковской области. Лучшим во второй лиге стал Дмитрий Евтухов, представляющий Днепропетровскую область.

Награду лучшего дебютанта УПЛ среди арбитров получил Александр Шандор из Львовщины.

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Екатерина Монзуль начала профессиональную карьеру рефери 2002 года. Арбитр ФИФА с 2004 года. 24 сентября 2005-го дебютировала на международной арене в товарищеском матче между женскими сборными Финляндии и Польши. Работала на женских Евро 2009 и 2013 года. С сезона 2010/2011 регулярно обслуживает поединки женской Лиги чемпионов. В УПЛ дебютировала 3 апреля 2016 в матче между "Волынью" и "Черноморцем", став 1-й главной женщиной-арбитром в Украине.