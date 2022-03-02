Встречали овациями. Хор исполнил гимн Украины перед матчем НХЛ

Украинский мужской хор "Гусли". Фото: hoosli.com

Матч Национальной хоккейной лиги "Виннипег" - "Монреаль", состоявшийся в ночь на 2 марта, начался с гимна Украины.

Его исполнил украинский мужской хор "Гусли", передает TSN.

После исполнения украинского гимна болельщики на трибунах устроили овации.

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Дальше хор спел и канадский гимн.

Также лёд стадиона был подсвечен в национальные цвета Украины.

"Виннипег" выиграл у "Монреаля" со счетом 8:4.

Хор "Гусли" был основан в 1969 году. Базируется в канадском Виннипеге. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.