Вспышка коронавируса в "Брюгге" подтвердилась. В Киев приедут не все

Команда в Киеве будет без тренера и своего лидера. Фото Photo News

Подтвердилась информация, что в "Брюгге" вспышка коронавируса. Утром 15 февраля перед отправлением в Киев на матч Лиги Европы с "Динамо" вся команда и персонал бельгийского клуба сдали тесты на Covid-19, результаты которых стали известны сегодня, 16 февраля.

Выяснилось, что болезнь диагностирована у главного тренера "Брюгге" Филиппа Клемана и его помощников.

Также коронавирус обнаружен у Ханса Ванакена, подтвержден у Матея Митровича и Стефано Денсвила. Тест Шарля де Кетеларе, у которого были симптомы болезни, оказался отрицательным.

Все игроки и сотрудники с положительным результатом находятся на карантине. Тренер "Брюгге" U-23 Рик Де Мил и его помощник Тим Смолдерс отправятся в Киев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В соперника киевского "Динамо" вспышка коронавируса

Матч 1/16 финала ЛЕ "Динамо" – "Брюгге" состоится 18 февраля в 19:55.