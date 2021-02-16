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вторник, 16 февраля 2021 12:18

Вспышка коронавируса в "Брюгге" подтвердилась. В Киев приедут не все

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Вспышка коронавируса в &quot;Брюгге&quot; подтвердилась. В Киев приедут не все
Команда в Киеве будет без тренера и своего лидера. Фото Photo News

Подтвердилась информация, что в "Брюгге" вспышка коронавируса. Утром 15 февраля перед отправлением в Киев на матч Лиги Европы с "Динамо" вся команда и персонал бельгийского клуба сдали тесты на Covid-19, результаты которых стали известны сегодня, 16 февраля.

Выяснилось, что болезнь диагностирована у главного тренера "Брюгге" Филиппа Клемана и его помощников.

Также коронавирус обнаружен у Ханса Ванакена, подтвержден у Матея Митровича и Стефано Денсвила. Тест Шарля де Кетеларе, у которого были симптомы болезни, оказался отрицательным.

Все игроки и сотрудники с положительным результатом находятся на карантине. Тренер "Брюгге" U-23 Рик Де Мил и его помощник Тим Смолдерс отправятся в Киев.

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Матч 1/16 финала ЛЕ "Динамо" – "Брюгге" состоится 18 февраля в 19:55.

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Дата
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