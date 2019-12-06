"Все украинские клубы соглашались играть с Россией объединенный чемпионат" – Газзаев

Планам Валерия Газзаева помешала Революция Достоинства

65-летний бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев рассказал о том, почему не состоялся объединенный чемпионат Украины и России. Об этом сообщает sport.ua

"Очень жаль, что не состоялся объединенный чемпионат. В этом проекте было отработано все до мелочей. Если бы не политический переворот в Украине, этот чемпионат состоялся бы. Я раз пятнадцать летал в Украину, встречался с президентами клубов. Все клубы, все президенты были согласны.

В объединенном чемпионате должны были играть по девять российских и украинских команд, это премьер-лига. В первой лиге тоже должны были объединиться по девять клубов. А вторые дивизионы проводили бы национальные федерации.

Это был бы один из лучших, если не лучший чемпионат в Европе. Он был бы самым смотрибельным. Каждый матч — всегда аншлаг, всегда битва и хорошее финансовое вознаграждение. Вот это мы потеряли. Была бы польза и Украине, и России. Но вмешалась политика.

Думаю, сейчас все сожалеют, особенно с той стороны", — сказал Газзаев.

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Газзаев возглавлял киевское "Динамо" с 2009-го по 2010-й годы.