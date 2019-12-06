"Все украинские клубы соглашались играть с Россией объединенный чемпионат" – Газзаев

65-летний бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев рассказал о том, почему не состоялся объединенный чемпионат Украины и России. Об этом сообщает sport.ua
"Очень жаль, что не состоялся объединенный чемпионат. В этом проекте было отработано все до мелочей. Если бы не политический переворот в Украине, этот чемпионат состоялся бы. Я раз пятнадцать летал в Украину, встречался с президентами клубов. Все клубы, все президенты были согласны.
В объединенном чемпионате должны были играть по девять российских и украинских команд, это премьер-лига. В первой лиге тоже должны были объединиться по девять клубов. А вторые дивизионы проводили бы национальные федерации.
Это был бы один из лучших, если не лучший чемпионат в Европе. Он был бы самым смотрибельным. Каждый матч — всегда аншлаг, всегда битва и хорошее финансовое вознаграждение. Вот это мы потеряли. Была бы польза и Украине, и России. Но вмешалась политика.
Думаю, сейчас все сожалеют, особенно с той стороны", — сказал Газзаев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште
Газзаев возглавлял киевское "Динамо" с 2009-го по 2010-й годы.
Комментарии