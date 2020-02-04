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вторник, 04 февраля 2020 17:44

Вратарь устроил драку с фанатами из-за пропущенного гола

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Вратарь устроил драку с фанатами из-за пропущенного гола
Марк Бирн не придумал ничего лучше, чем устроить драку с фанатами гостей. Фото: Belfasttelegraph.co.uk

Матч 1/8 финала Кубка Северной Ирландии "Уорренпоинт Таун" - "Баллимина" завершился дракой

После второго пропущенного мяча на 88-й минуте голкипер хозяев Марк Бирн вступил в конфликт с болельщиками гостей, сообщает "Сегодня"

19-летний игрок решил выместить злобу на фанатах "Баллимина", которые находились за воротами Бирна и оскорбляли его. Он устроил драку, в ходе которой споткнулся о рекламный щит и упал. Судья удалил Бирна, показав голкиперу прямую красную карточку.

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Матч завершился победой "Биллимина" со счетом 2:1.

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