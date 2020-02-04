Вратарь устроил драку с фанатами из-за пропущенного гола

Матч 1/8 финала Кубка Северной Ирландии "Уорренпоинт Таун" - "Баллимина" завершился дракой
После второго пропущенного мяча на 88-й минуте голкипер хозяев Марк Бирн вступил в конфликт с болельщиками гостей, сообщает "Сегодня"
19-летний игрок решил выместить злобу на фанатах "Баллимина", которые находились за воротами Бирна и оскорбляли его. Он устроил драку, в ходе которой споткнулся о рекламный щит и упал. Судья удалил Бирна, показав голкиперу прямую красную карточку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси и Пике поссорились на тренировке "Барселоны"
Матч завершился победой "Биллимина" со счетом 2:1.
Комментарии