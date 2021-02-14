Вратарь спас "Шахтер" от поражения в матче против "Колоса"

Анатолий Трубин стал главным героем матча. Фото: ФК "Шахтер"

В 14-м туре УПЛ "Шахтер" не смог победить "Колос" - 0:0. Что нужно знать об игре?

"Шахтер" доминировал на поле. "Горняки" владели территориальным и игровым преимуществом. "Колос" играл через быстрый выход из обороны.

Команда Луиша Каштру имела проблемы с позиционной атакой. Больших дивидендов от своей игровой преимущества "Шахтер" не имел. Подопечным Каштру сложно удавалось преодолеть оборону соперника. Вся острота шла от индивидуальных действий и нестандартных решений.

Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе. Полузащитник сборной Украины пропустил почти всю первую часть сезона из-за травмы. Коноплянка был одним из наиболее активных игроков в составе "Шахтера". Имел свой момент забить.

Анатолий Трубин стал героем матча. Контратаки "Колоса" были острее, чем позиционные атаки "горняков. В 2-х случаях вратарь" Шахтера "спас свою команду после ударов Андрея Богданова и Дениса Антюха.

В конце матча арбитр пошёл просматривать ВАР

Каштру пытался спасти игру. Португальский тренер освежил состав команды выпустив Соломона, Тете, Фернадо. "Горняки" большими силами пошли в атаку, но так и забить не смогли.

ВАР мог спасти "Шахтер. Уже в добавленное к матчу время арбитр пошел просматривать видеоповтор после падения Фернандо в штрафной "Колоса", но так и не увидел фол.

"Колос" заслужил ничью. Команда Руслана Костишина не дала сопернику никакой свободы у своих ворот. "Колос" играл очень организованно в обороне. Быстрые контратаки могли даже принести победу.

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После ничьи с "Колос" "Шахтер" отпустил "Динамо" уже на 3 очка. Наступления игру в УПЛ подопечные Луиша Каштру сыграют против "Руха".