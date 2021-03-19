Вратарь сборной Украины женился в спортивном костюме

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины 22-летний Андрей Лунин женился на своей избраннице Анастасией Томазова.

Церемония прошла в Мадриде в украинском посольстве.

Пара пришла на официальную часть в спортивных костюмах.

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"Женаты 18.03.21.

Важный и особый день в нашей жизни.

Люблю тебя", - подписал в Instagram фото украинский вратарь.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел за "Реал" один матч в Кубке Испании, где пропустил 2 мяча.

С Анастасией Томазова Лунин начал встречаться, еще выступая за "Зарю". Девушка переехала в Испанию вместе с вратарем в 2018 году.

Лунин попал в расширенный список игроков сборной Украины, которые будут готовиться к старту квалификации Кубка мира-2022.