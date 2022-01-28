Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии

Александр Домингес никогда не выступал в Европе. Фото: Instagram.com/alexander_dominguez_22

В матче отбора в Кубок мира сборная Бразилии сыграла в ничью с Эквадором -1:1.

Бразильцы вышли вперед в начале игры, но пропустили в середине второго тайма.

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Матч запомнился грязным фолом вратаря Эквадора. Александер Домингес, получивший прямую красную на 15-й мин. встречи.

Под горячую ногу кипера попал Матеус Кунья. Форвард бразильцев шел на передачу Фреда, и вдруг Домингес встретил его зверским ударом в грудь. К счастью, нападающий смог продолжить игру и отделался только испугом.

Сборная Бразилия уже обеспечила себе поездку на Кубок мира в Катар. Бразилия набрала 36 очков и лидирует в группе. Также поездку в Катар уже гарантировала Аргентина.