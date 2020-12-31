Вратарь "Шахтера" попал в символическую сборную Лиги чемпионов

Антолий Трубин стал основным вратарем "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин попал в символическую сборную открытий Лиги чемпионов на стадии группового этапа. получил награду за свои выступления в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

УЕФА определился с игроками, которые наиболее удачно дебютировали в Лиге чемпионов в 2020 году. Команду образовали из игроков в возрасте до 24 лет, сообщает официальный сайт организации.

Место в воротах занял Трубин. Защита образовали Дэвис (Бавария), Сануси ( "Порту"), Кунде ( "Севилья") и Ромеро ( "Аталанта").

Полузащитники - Педри ( "Барселона"), Беллингему и Рейне (оба - "Боруссия" Д) и Собослай (Зальцбург / РБ Лейпциг). Пару форвардов образовали Жота ( "Ливерпуль") и Тюрам ( "Боруссия" М).

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На стадии группового этапа Лиги чемпионов Анатолий Трубин провел 5 матчей, в которых пропустил 6 мячей.