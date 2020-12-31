Форвард "Шахтера" не захотел переходить в "Манчестер Сити"

Чиприан Марика играл в Украине 3 года. Фото: ФК "Хетафе".

Бывший нападающий "Шахтера" Чиприан Марика отказался переходить в "Манчестер Сити".

Марика отказал именитому английскому клубу ради переезда в Германию.

"Я пошел, потому что чувствовал, что мне нужен новый вызов. Я провел в донецком клубе 3,5 года, но заявлял о желании попасть на Запад. В результате получил предложения от" Манчестер Сити "и" Штутгарта ". Я не хотел опоздать на этот поезд. Луческу сказал, что поможет мне уехать, хоть он и хотел, чтобы я остался еще на год. Это было непростое решение.

"Манчестер Сити" тогда предложил мне хороший контракт, их предложение даже было лучше, чем от "Штутгарта", в том числе и для "Шахтера". Но я попросил Рината Ахметова поехать в Германию. "Штутгарт" тогда был чемпионом, а "Манчестер Сити" не командой сегодняшнего уровня. Я принял хорошее решение, но было бы лучше остаться в "Шахтере" Луческу ", сказал Марика в комментарии gsp.ro.

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Чиприан Марика играл за "Шахтер" в 2004-2007 годах, после чего перешел в "Штутгарт" за €7 млн.