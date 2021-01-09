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воскресенье, 10 января 2021 06:11

Вратарь "Бреста" чудом не забил автогол года

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Вратарь &quot;Бреста&quot; чудом не забил автогол года
Готье не обращает внимания на свою ошибку. Фото: globallookpress.com

Французский "Брест" на днях переиграл "Ниццу" – 2:0. При этом самый запоминающийся момент в матче произошел у ворот кипера "Бреста" Готье Ларсоннера.

23-летний вратарь неудачно обработал пас назад и помчался спасать мяч от углового – и умудрился со всей силы шарахнуть в штангу (да еще и дальнюю). Ему очень повезло, что мяч отлетел к сопернику, а тот слабо и коряво пробил в его сторону. Сообщает "Трибуна".

Ларсоннер – относительный новичок лиг топ-5. Он – воспитанник "Бреста" и основной кипер команды на протяжении последних четырех сезонов, но два из них команда обитала в Лиге 2. Сатирический твиттер Федерация Франции по проигрышам (FFL – почти как FFF, Федерация Франции по футболу) назвала это моментом недели.

Клубной пресс-службе сказал, что предпочел бы думать о хорошей игре во втором тайме (6 сэйвов, 7 точных передач, 2 выноса и 1 обводка).

Он, кстати, один из лучших вратарей Лиги 1 в этом сезоне, несмотря на приличное число пропущенных голов. Готье отыграл четыре матча на ноль – на уровне Стива Манданда – и занимает шестое место по количеству сэйвов на 90 минут (3,4 в среднем).

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Возможно, скоро мы увидим его в другом клубе – может помешать только рост. Он у Ларсоннера маловат для игры в той же АПЛ – всего 180 сантиметров.

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