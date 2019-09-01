Владелец "Вест Хема" похвалил Ярмоленко

Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Голд похвалил хавбека лондонского клуба Андрея Ярмоленко за матч 4-го тура АПЛ против "Норвича" (2: 0)
Об этом сообщает Депо.
Украинский вингер долго восстанавливался от травмы.
"Я был так рад, когда Ярмоленко забил свой первый гол в году. Он так усердно работал, чтобы вернуться в команду.
Удачи, Андрей ", - написал Голд в твиттере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ярмоленко - нереальний футболист" – фанаты "Вест Хэма" в восхищении от игры Ярмоленко
Вчера Андрей Ярмоленко забил свой первый мяч в ворота "Норвича". "Вест Хэм" победил - 2:0.
Комментарии