Вита Семеренко финишировала восьмой в гонке преследования. Екхофф выиграла

Вита пошла огневые рубежи без единой ошибки

Украинка Вита Семеренко заняла восьмое место в биатлонной гонке преследования, состоявшейся в немецком Рупольдинге. Первой финишировала лидер сезона норвежка Тирил Екхофф, второй - словачка Паулина Фиалкова. Бронзу завоевала Анна Эберг со Швец.

Виктория Семеренко стартовала под 34 номером, но на стрельбе не имела ни одного промаха и стремительно прогрессировала по дистанции. На последний круг она вышла на 6 месте, но не сумела удержать темп и ее обошли немка Херманн и полька Хойниш.

Вита не имела ни одного промаха и стремительно прогрессировала по дистанции

Сестра Виктории - Валентина на финише была восемнадцатой. Она только раз ошиблась на первой стрельбе стоя.

Последняя украинка - Юлия Джима плохо стреляла. На четырех огневых рубежах в украинском семь промахов и заняла место за пределами очковой зоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Франция прервала доминирование Норвегии в биатлоне

В 15-30 стартует гонка преследования у мужчин. В первой десятке - двое украинцев. Артем Прима стартует на 8 месте, а Дмитрий Пидручный - десятым.