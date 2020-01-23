"Вест Хэм" Ярмоленко потерпела разгромное поражение в АПЛ

Команда Андрея Ярмоленко приблизилась к зоне вылета из АПЛ. Фото: рейтер

"Лестер" на домашней арене в матче 24-го тура АПЛ уверенно справился с "Вест Хэмом" Андрея Ярмоленко - 4:1.

В первой половине игры хозяева сделали солидный задел для победы. Сначала красивую комбинацию "Лестера" завершил Харви Барнс, замкнув прострел Рикардо Перейры, а уже в компенсированное время оба футболиста обменялись местами - в этот раз англичанин стал автором голевой передачи, а португалец отметился голом.

После перерыва "Лестер" также отметился двумя голами - дубль на счету испанца Переса. "Вест Хэм" сумел провести лишь "мяч престижа" в исполнении Марк Нобл, пишет "Спортарена"

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не участвовал в матче из-за травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко отыграл полный матч против "Шеффилда"

"Лестер" остались на третьем месте, набрав 48 очков. "Вест Хэм" занимает 17 позицию в турнирной таблице АПЛ - команда Дэвида Мойеса в активе 23 очка.