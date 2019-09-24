Вернидуб раскритиковал футболистов, которые выступают в России

Юрий Вернидуб принял для себя решение не ехать в Россию работать

Бывший главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб поделился мнением о работе Украинской в ​​России во время войны.

"В 17-м году, когда мы взяли" бронзу ", игроки побежали: например, Чайковский с Липартия поехали в Россию. Ну ладно Липартия грузин, но" Чай "с Западной Украины, не понимаешь, что делаешь? Ну, какие деньги? Я пытался убедить, но не удалось. Затем они же звонят: "Заберите нас". И что, заработали?

Здесь зарплата условно рубль, а там - два. Разница в два раза, но здесь стабильность, есть задачи, играет, на виду, в сборную вызывают, а туда поедет - все. И задача там - не вылететь из высшей лиги. Это же смешно.

Вы что, думаете, если бы я не наговорил о России, я туда работать поехал? Я сразу сказал: не поеду никогда. Это неправильно. Как я поеду в этой ситуации? Говорят, работники едут, им же надо кормить семью. А почему здесь не найти работу и не кормить? Вот этого я понять не могу ", - цитирует Вернидуба "UA-Футбол"

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Юрий Вернидуб 9 лет возглавлял "Зарю". Выигрывал бронзовые награды чемпионата Украины и играл в финале Кубка страны. После завершения прошлого сезона покинул луганский клуб