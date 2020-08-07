Вернидуб победил команду Милевского и Хачериди

Юрий Вернидуб смог вывести "Шахтер" в лидеры чемпионата Беларуси. Фото: ФК "Шахтер" Солигорск

В 21 туре чемпионата Беларуси по футболу солигорский "Шахтер" дома победил "Динамо" Брест 1:0.

Матч проходил на встречных курсах. Каждая из команда имела свои моменты. Хозяева владели территориальным преимуществом, а команда из Бреста рассчитывала на быстрые контратаки.

Судьбу поединка решил единственный гол забитый хозяевами поля в конце игры. Дмитрий Пострелов смог развернуться в штрафной соперника и неотразимо пробить в ближний угол.

В составе гостей в стартовом составе вышли все три украинца - Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок. Каждый из футболистов записал на свой счет по желтой карточке.

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Благодаря победе "Шахтер" Солигорск закрепился на вершине турнирах таблицы. Подопечные Вернидуба опережают БАТЭ на 6 очков.