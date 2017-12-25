Василия Ломаченко признан лучшим боксером мира

Ломаченко - лучший боксер мира. Фото: XSport

Украинец Василий Ломаченко вновь признан лучшим боксером 2017 года, вне зависимости от весовых категорий.

Такого титула он был удостоен от боксерского издания Fightnews.

Составители рейтинга издания отмечают его три, более чем уверенные победы, одержанные в течение 2017 года. В апреле Ломачеко досрочно победил чемпиона WBA в полулегком весе Джейсона Соса после девяти раундов боя.

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В августе он вернулся, чтобы также досрочно одолеть Мигеля Марриагу - уже по итогам семи раундов. И, наконец, в декабрьском поединке между двумя двукратными олимпийскими чемпионами Ломаченко доминировал в бою с Гильермо Ригондо, заставив того признать поражение уже после шести раундов.

Ломаченко опередил в рейтинге спортивного издания Теренса Кроуфорда и Срисакета Сор Рундвисая, которые одержали по две победы (2-0) в 2017 году.

Сообщалось, что следующим соперником украинца должен стать мексиканец Мигель Берчельт, владеющий поясом WBC.