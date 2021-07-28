Варшавская "Легия" отказалась от трансфера игрока "Зари"

Владлен Юрченко был ключевым игроком середины поля для "Зари". Фото: "Заря"

Переход украинского полузащитника Владлена Юрченко в варшавскую "Легию" не состоится. Игровая характеристика украинца не подходит польскому клубу.

Как сообщает ресурс Legia.Net, агенты несколько раз предлагали футболиста клубу.

В "Легии" решили, что им нужен игрок с другими характеристиками – более мобильный и физически крепкий. Поэтому кандидатура Юрченко была отклонена.

Согласно Transfermarkt, интересы хавбека представляет агенство CAA BASE LTD, которое работает с Сон Хын Мином, Рафаэлем Вараном, Деле Алли и другими футболистами.

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Юрченко покинул "Зарю" после прошлого сезона. Он сыграл за клуб 68 матчей – 16 голов и 10 передач. Вместе с клубом он играл в групповом турнире Лиги Европы. Юрченко – воспитанник "Шахтера". Оттуда он ушел в леверкузенский "Байер".