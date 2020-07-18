VAR спас Лунина от курьезного гола

Андрей Лунин сыграл еще один сухой матч. Фото Рейтер

Вчера в Испании прошли матчи предпоследнего 41-го тура Сегунды. "Овьедо" взял верх над "Расингом" (1:0). Сухой матч в воротах хозяев сыграл украинский голкипер Андрей Лунин.

Хозяева открыли счет на 8-й минуте. А уже на 9-й Лунин допустил грубую ошибку, когда зачем-то выбежал далеко из ворот и практически привез гол в свои ворота. Но просмотр VAR спас команду украинца, была зафиксирована игра рукой у Идальго. Сообщает sport.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лунин пропустил 2 мяча, на 94-й и 97-й минутах

После такой важной победы команда Андрея Лунина точно останется в Сегунде на следующий сезон.