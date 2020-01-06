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понедельник, 06 января 2020 18:07

"Вальядолид" отказался возвращать Лунина в "Реал"

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&quot;Вальядолид&quot; отказался возвращать Лунина в &quot;Реал&quot;
Андрей Лунин имеет все шансы остаться без игровой практики и во второй части сезона. Фото: ФК "Реал"

"Реал" и "Вальядолид" не могут договориться о будущем вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

"Сливочные" пытаются разорвать арендное соглашение с "Вальядолид" Лунина и уже обратился в Федерацию футбола Испании. Но столкнулся с принципиальной позицией клуба "Вальядолида". Клуб Лунина не собирается отпускать дублера Жорди Масипа в середине сезона, информирует "AS".

В текущем сезоне украинский вратарь сыграл всего лишь в одном официальном матче. Такое положение дел не устраивает "Реал", который хочет иметь для своего игрока стабильную игровую практику.

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Андрей Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 года, но вынужден набраться опыта выступая за другие клубы в аренде.

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Дата
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