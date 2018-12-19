В украинской сборной вспыхнул скандал из-за назначения российского тренера

В сборной по греко-римской борьбе разгорелся скандал. Фото: sportsweek.org

Главным тренером сборной Украины по греко-римской борьбе назначили россиянина Сергея Андреева.

Также сборную по вольной борьбе возглавил украинец Григорий Данько, сообщает Xsport.ua.

Кандидатуры обоих наставников рекомендовала вице-президенту Ассоциации борьбы Украины Норику Геворкяну Ассоциация спортивной борьбы Украины. По слова Геворкяна, назначения Андреева и Данько произошли с нарушениями существующих правил.

Андреев к тому же последние 27 лет не имел тренерской практики.

Этим решением крайне недовольны украинские боксеры, которые считают, что назначения обоих специалистов являются предвзятыми. В связи с этим они намерены бойкотировать тренировки под руководством Андреева и Данько.

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