В России жестоко убили жену известного хоккеиста

Максим Соколов потерял жену

В поселке Новая Романовка под Санкт-Петербургом обнаружили тело жены бывшего вратаря хоккейного клуба СКА и сборной России Максима Соколова Ирины. Женщине перерезали горло в собственном доме.

Сначала телеграмм канал "Mash" сообщил, что главным подозреваемым по делу проходит его сын, голкипер СКА-1946 Максим Соколов-младший. Его младший брат Арсений прибежал к соседям за помощью и кричал, что Максим сошел с ума и убивает мать.

Соколов-младший лежал рядом с трупом женщины - пытался покончить с собой и разрезал себе шею. Врачи скорой помощи, прибывшие на место, госпитализировали его. Сейчас он в реанимации с ранами на груди, лице и шее.

Представители Следственного комитета подтвердили смерть Ирины Соколовой. На месте преступления они обнаружили нож и отправили оружие на экспертизу.

Впоследствии появилась информация, что сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу отрабатывают новую версию убийства.

Представители правоохранительных органов считают, что к преступлению может быть причастен младший сын Соколова, 15-летний Арсений. Следователи считают, что подросток напал на мать с ножом, перерезал ей горло, а затем порезал старшего брата, 18-летнего Максима.

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Максим Соколов-старший - воспитанник петербургского СКА и чемпион России в составе омского "Авангарда". В составе сборной России он попал на Олимпиаду-2006. Также 47-летний мужчина работал тренером в молодежной команде питерских армейцев.