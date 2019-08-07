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среда, 07 августа 2019 11:08

В России вспомнили о пьянках Реброва

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В России вспомнили о пьянках Реброва
Реброва считают интеллигентным тренером

Спортивный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал историю времен выступления в России Сергея Реброва.

Об этом пишет "Трибуна".

"У нас Серега Ребров был. Он как-то с Бухаровым выпил в ресторане. Бухар приходит мертвый, его в дубль сослали.

Его вызывает Бердыев и говорит: "Саша, не водись ты с ним. Он же пришел с "Динамо" Киев. Видишь, вы вчера вместе бухнули, он сегодня на тренировке лучшим был, а ты неделю будешь отходить", – сказал Сайманов.

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Ребров играл за "Рубин" с 2008 по 2009 год.

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