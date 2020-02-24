12-й розыгрыш международного "Кубка легенд" в Москве, Россия, завершился громким скандалом и поражением хозяев в финале.

Сборная ветеранов России играла против звезд мирового футбола. Гости по ходу игры постоянно вели в счете и превосходили соперника по игре.

Арбитр, которая обслуживала матч Александра Пономарева, решила помочь своей сборной. Сначала она показала две красные карточки Йоне-Арне Ризе и Юсси Бенаюну. После чего звезды футбола пошли в раздевалку и отказались продолжать матч. После переговоров с организаторами турнира гости вернулись на площадку, а красные карточки Ризе и Бенаюн были отменены.

Сборная легенд мирового футбола

Матч завершился победой звезд футбола со счетом 6: 5. Когда время игры завершилось, гости начали праздновать победу, а россияне в то время сравняли счет, забив в пустые ворота. Арбитр Пономарева защитала гол и хотела, чтобы команды пробивала пенальти. Но звезды футбола отказались от такого участия. После 30-минутных переговоров организаторы турнира решили отменить мяч сборной России и отдать победу звездам футбола, в составе которой играл украинский форвард Андрей Воронин.

Турнир "Кубок легенд" проводится в Москве уже 12 лет. Команды играют по формату 6 на 6. Участие в турнире принимают команды ветеранов национальных сборных. До начала войны на Донбассе сборная Украины тоже участвовала в этом турнире. Сборная России 11 раз побеждала в соревнованиях.