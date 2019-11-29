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пятница, 29 ноября 2019 07:45

"В первом тайме было ощущение полного превосходства" – Михайличенко

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&quot;В первом тайме было ощущение полного превосходства&quot; – Михайличенко
Алексей Михайличенко сказал, что удаление Сидорчука – опыт

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение в 5-м туре ЛЕ от "Мальме" (3:4).

"Сами виноваты, что такой счет. Нельзя таймы начинать с пропущенных мячей. В первом тайме было много конструктива. Во втором тайме не получилась игра, не буду сейчас говорить о причинах. Допустили ошибки. Не было продолжения первого тайма.

В первом тайме было ощущение полного превосходства. Все было в наших ногах. Будем готовиться к матчу с "Лугано", в котором все решится.

Игра в первом тайме удалась за счет движения, предложений за спину, быстрого розыгрыша. Но эти голы, которые мы пропустили во втором тайме в самом начале. Они психологически сыграли не ту роль. Потом удаление непонятное.

Во втором тайме нам было намного тяжелее играть. Видно, что играли на результат вдесятером. Но чрезмерное желание выиграть помешало.

Мы продолжали играть в свою игру, у нас были возможности для контригры. Но, к сожалению, первые и последние минуты стали для нас роковыми", – сказал Михайличенко.

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В последнем туре "Динамо" примет "Лугано", а "Копенгаген" – "Мальме".

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