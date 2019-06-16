Артем Хасанкаев потерялся в горах.

В оккупированном Крыму погиб 17-летний российский биатлонист Артем Хасанкаев. Он заблудился, а затем его тело нашли спасатели.

Как сообщает поисково-спасательный отряд "Liza Alert", 15 июня Артем отошел от туристической группы и не вернулся. 16 июня стало известно, что спортсмена больше нет в живых, его тело уже нашли.

Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров-2019 он занял четырнадцатое место в индивидуальной гонке.

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Сезон-2018/19 Артем Хасанкаев закончил на третьем месте в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).