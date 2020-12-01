.В оккупированном Донецке создали свой "Шахтер"

В оккупированном Донецке решили создать собственный футбольный клуб, который будет называться "Шахтер".
Команда уже заявилась в зимнее первенство так называемой ДНР. Эта команда не имеет ничего общего с "Шахтером", который выступает в чемпионате Украины, сообщает "Донбасс Сегодня"
Новый клуб ставит себе задачу развитие местных футболистов. Местные власти хотят перенять футбольные традиции закладке еще в СССР
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Весной 2014 года "Шахтер" покинул Донецк и начал базироваться в Киеве. Сначала донецкая команда проводила свои матчи во Львове, затем Харькове. С весны 2020-го принимает соперников на НСК "Олимпийский".
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