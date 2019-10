В Норвегии вратарь забил гол на последней минуте игры ударом со штрафного

Вратарь норвежского клуба Стефан Хагеруп стал настоящим героем матча. Его команда проигрывала в гостях, но точный удар голкипера со штрафного все в матче изменил, сообщает "24 канал".

Ключевой эпизод матча произошел на 89-й минуте. Команда Хагеруп проигрывала 1: 0 и получила право на штрафной. До ворот было метров 27. Пробивать пошел именно голкипер. И мощным ударом отправил мяч над стенкой точно в верхний угол ворот соперника. Его визави до мяча не дотянулся. Таким образом счет в матче стал 1: 1.

Bend it like... Hagerup?



This Norwegian keeper couldn't have hit this free-kick any sweeter if he tried 🎯 pic.twitter.com/j9lHqAJAxl